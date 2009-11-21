Москва сьогодні відзначатиме День народження Діда Мороза

У Москві 21 листопада відзначать День народження Діда Мороза.

Як повідомили УНІАН у префектурі Південно-Східного адміністративного округу Москви, святкування відбудеться о 12.00 мск у садибі Діда Мороза.

«У програмі свята - захоплюючі ігрові та фольклорні програми, вистави, театралізована хода, виступи дитячих колективів. Веселі ігри, улюблені пісні й хороводи з Дідом Морозом – все це чекає на гостей святкового заходу. Цього ж дня в Театрі Діда Мороза відбудеться прем`єра вистави «Казка про сніжну Блискітку й чарівні ліхтарики», - сказав префект Південно-Східного округу Москви Володимир ЗОТОВ.

Повідомляється, що скільки років виповнюється Діду Морозу, зможе дізнатися лише той, хто відсвяткує з ним цей день народження в його садибі.

За інформацією прес-служби, кришталевий передзвін сповістить усіх про прибуття Діда Мороза. Московська садиба зустріне чарівника веселими зимовими піснями: на широкій площі біля ялинки Снігуронька й казкові мешканці Кузьминського лісу готують Діду Морозу спеціальний подарунок - танець-сюрприз «Крижана дорога від порогу».

«У «Теремі радості» в супроводі своїх маленьких помічників Дід Мороз привітає всіх гостей і подякує дітям та дорослим за приготовані подарунки і, звичайно, здійснить зимове диво», - йдеться в повідомленні.

Дід Мороз запросить усіх на ковзанку перевірити чи міцний лід і подивитися льодову виставу.

«Безліч чудес відбуватиметься й у великому концерті на честь іменинника, на тлі калейдоскопа привітань на адресу Діда Мороза відбуватимуться дуже дивні речі, адже всім відомо, що причина всіх чудес криється в добрих дивацтвах чарівників», - наголошується в повідомленні.