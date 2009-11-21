Росія збільшить оборонне замовлення до 40,5 млрд. дол.

Державне оборонне замовлення в 2010 році буде збільшено на 8,5%, до 1,175 трлн. руб. (близько 40,5 млрд. дол.).

Про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, виступаючи на 11 з`їзді партії «Єдина Росія».

«У 2010 році державне оборонне замовлення буде збільшено ще на 8,5%. Це становитиме 1 трильйон 175 мільярдів рублів», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що не уточнюватиме кількісні параметри закупівель озброєнь.

«Хотів би зараз сказати про одне - вважаю збільшене державне оборонне замовлення найважливішим інструментом модернізації як самого ОПК, так і суміжних галузей, стимулом для появи перспективних наукових розробок, виробництва нових матеріалів, компонентної бази», - повідомив він.

За його словами, ОПК завжди служив одним із локомотивів технологічного розвитку Росії.

«Цю роль ми повинні серйозно посилити, а також надійно гарантувати самостійний доступ Росії до критично важливих оборонних технологій», - підкреслив він.

В.ПУТІН зазначив, що підтримку ОПК урядом було визначено одним із найважливіших напрямків у системі антикризових заходів.

«Зроблені кроки виявилися дієвими. Я говорив про загальний спад в економіці, на жаль, для нас, а в оборонці - зростання й по року воно ставитиме близько 4%», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи з посланням до Федеральних Зборів Росії зажадав у 2010 році провести значне переоснащення російської армії.

«Одне з непростих, але принципових завдань - це переоснащення військ новими системами й зразками озброєння та військової техніки. Тут немає необхідності міркувати - потрібно купувати ці озброєння. Наступного року необхідно поставити у війська понад 30 балістичних ракет наземного й морського базування, п`ять ракетних комплексів «Іскандер», близько 300 одиниць сучасної бронетехніки, 30 вертольотів, 28 бойових літаків, 3 атомних підводних човна й однин бойовий корабель класу «Корвет», 11 космічних апаратів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.