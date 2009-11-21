Президент Азербайджану не виключає відновлення війни в Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ заявив, що якщо на зустрічі в Мюнхені не вдасться домовитися щодо Нагірного Карабаху, то війна в регіоні може поновитися, повідомляє Газета.ru.

«Якщо ця зустріч (лідерів Вірменії і Азербайджану) стане безрезультатною, тоді наші надії на переговори будуть вичерпані, і в цьому випадку у нас не залишається іншого шляху. І ми повинні бути до цього (визволення азербайджанських земель військовим шляхом) готові», – сказав І.АЛІЄВ.

«Зрозуміло, у робіт, виконаних останніми роками у військовому будівництві, є своя мета. Ми витрачаємо мільярди коштів, купуємо нове озброєння, техніку, укріплюємо свої позиції на лінії зіткнення. Ми це робимо тому, що ми ніколи не виключали і не виключаємо цього варіанту. У нас є повне право визволити землі військовим шляхом. Міжнародне право визнає за нами це право», – підкреслив він.

За словами І.АЛІЄВА, попередні переговори щодо Нагірного Карабаху не принесли результату, тому майбутня зустріч повинна стати вирішальною. «Ця несправедливість не може тривати. Доки триватиме порушення норм міжнародного права? Зараз ми демонструємо добрі наміри. Беручи участь у цих переговорах, ми робимо поступку – впродовж 15 років і навіть більше. 15 років просто припинена війна», – додав азербайджанський президент.