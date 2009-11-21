Путін: ще рано говорити про закінчення кризи

Спад ВВП у Росії в 2009 році становитиме 8,5%, інфляція - до 10% за підсумками року.

Про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, виступаючи на 11 з`їзді партії «Єдина Росія».

«Ще рано говорити про закінчення кризи, в ряді галузей зберігаються труднощі, й серйозні. Спад ВВП, за підсумками року, буде не таким великим, як ми думали, вважали, що буде 10%. Буде менший - 8-8,5%, але й це дуже багато, більш ніж у деяких країнах», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, уряд РФ продовжить «жорсткий антиінфляційний курс».

Він зазначив, що за прогнозами інфляція цього року в РФ скоротиться.

«Ще в 2008 році рівень інфляції становив 13,3%, а до кінця цього року ми вийдемо десь на 9,6%», - сказав він.

За його словами, це стане одним із кращих показників, починаючи з 1992 року.