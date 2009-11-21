Відомий шоумен Роман Трахтенберг помер в машині «швидкої допомоги»

Романа Трахтенберга поховають в рідному Санкт-Петербурзі. Прощання з відомим шоуменом і радіоведучим відбудеться у понеділок 23 листопада в Москві. Цивільна панахида пройде в Центральному будинку працівників мистецтв з 11 до 17 годин. Про це повідомляє радіо "Маяк"

Причиною смерті 41-річного шоумена став інфаркт.

Трахтенбергу стало погано у п`ятницю увечері під час передачі "Шоу Трахти-барахти", яке він вів разом з Оленою Батіновою на радіо "Маяк". Він помер у машині "швидкої допомоги". Батінова в ефірі повідомила, що "Ромі стало зле і він пішов подихати до віконця повітрям". Після закінчення передачі вона заявила, що "з Ромою все гаразд".