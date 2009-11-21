Прем'єр Польщі хоче змінити Конституцію, обмеживши роль президента

Прем`єр-міністр Польщі, лідер правлячої партії «Громадянська платформа» Дональд ТУСК пропонує радикально змінити Конституцію країни, обмеживши при цьому роль президента і розширивши повноваження глави уряду, передає РІА “Новости”.

«Хочу запропонувати зміни, які б обмежили температуру і рівень політичного конфлікту (між президентом Лехом КАЧИНЬСЬКИМ і діючим прем`єром)», - сказав Д.ТУСК на прес-конференції у Варшаві.

Глава уряду запропонував визначитися, «в чиїх руках знаходиться виконавча влада». На його думку, виконавча влада повинна бути зосереджена в одних руках - сильного прем`єра і сильного уряду. Д.ТУСК вважає, що можливості президента Польщі потрібно обмежити, «вилучивши з повноважень глави держави право вето (у законодавчому процесі)». Д.ТУСК пропонує обирати президента не всенародно, а на спільному засіданні обох палат парламенту. Крім того, сейм (нижня палата) повинен обиратися за змішаною системою (зараз сейм обирається за партійними списками), а сенат (верхня палата) слід обирати в одномандатних округах.

Прем`єр Польщі пропонує провести конституційні зміни навесні наступного року до чергових президентських виборів, які відбудуться восени 2010 року. Д.ТУСК не виключив проведення всенародного референдуму з питань конституційної реформи.