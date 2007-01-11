Уперше міністром в Ізраїлі призначений араб

Вперше в історії Ізраїлю араб призначений міністром. Ралеб Маджаделе, який входить до партії "Авода", став міністром науки, культури і спорту Ізраїлю, повідомляє Ynetnews.com. Відповідне рішення ухвалив лідер партії "Авода", міністр оборони Ізраїлю Амір Перец.

На думку нового міністра, його призначення може стати переломним моментом в подальшому розвитку держави. Маджаделе заявив, що погодився з призначенням не одразу, оскільки усвідомлює, наскільки серйозним став цей крок.

Думки ізраїльських політиків щодо призначення Маджаделе сильно розійшлися. Як повідомляється на сайті газети Haaretz, Естерина Тартман, депутат Кнесета від партії "Наш дім - Ізраїль" назвала це призначення "смертельним ударом по сіонізму". Вона вважає, що Перец призначив Маджаделе міністром лише тому, що той є арабом. Тим самим Перец розраховує привернути арабів на свій бік.

Тартман заявила, що звернеться до прем`єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта з проханням не затверджувати Маджаделе на посаду міністра. Водночас міністр протидії стратегічним погрозам Ізраїлю Авігдор Ліберман зажадав відставки самого Переца.

Депутат від партії "Кадіма" Маджалі Вахаба і деякі інші депутати Кнесета назвали заяву Тартман расистською. Вахаба висловив жаль, що замість слів про об`єднання звучать прямо протилежні вислови.

Лента.ру