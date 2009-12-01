Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО підтвердив готовність України очолити ОБСЄ в 2013 році.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це П.ПОРОШЕНКО заявив у своєму виступі на 17-му засіданні Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відкрилося сьогодні в Афінах ( Греція).

П.ПОРОШЕНКО вважає, що ОБСЄ має залишатися основним майданчиком для діалогу з питань зміцнення європейської безпеки.

За його словами, зазначене засідання відбувається у виключно важливий період для ОБСЄ, коли Організація знаходиться у пошуку своєї ролі та місця у зміцненні існуючої архітектури безпеки в Європі. Цей процес розпочався під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ у червні ц.р. на грецькому острові Корфу.

Глава української дипломатії наголосив, що добросовісне виконання всіма державами-учасницями ОБСЄ своїх зобов’язань у військово-політичному, економіко-довкільному та людському вимірах є важливим принципом такого діалогу. Його головною метою має стати зміцнення наявних механізмів безпеки, відновлення довіри та підтвердження гарантій безпеки його учасників.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що врегулювання конфліктів в Грузії, вирішення придністровського та нагірно-карабаського питань повинні здійснюватися на основі норм та принципів міжнародного права, що стосуються суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів держав.

Він виклав бачення Україною питань діяльності ОБСЄ у сферах енергетичної безпеки, захисту прав національних меншин та відновлення довіри між державами-учасницями Організації у військовій сфері.

Зважаючи на провідну роль ОБСЄ у спостереженні за виборами в її державах-учасницях, міністр закордонних справ України підтвердив готовність до конструктивної взаємодії з міжнародними спостерігачами ОБСЄ, які здійснюватимуть моніторинг на виборах Президента України в січні наступного року.