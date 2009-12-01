Солана обіцяє свою підтримку Україні

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА, який завершив свою діяльність на цій посаді, обіцяє свою подальшу підтримку євроатлантичним прагненням України.

У цьому Х.СОЛАНА запевнив главу Української держави Віктора ЮЩЕНКА під час їхньої телефонної розмови, повідомляє офіційне Інтернет-представницво Президента України.

Представник ЄС запевнив, що і надалі залишатиметься другом нашої держави та підтримуватиме її євроатлантичні прагнення, спрямовані на набуття повноправного членства у європейських та євроатлантичних структурах.

Під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКО висловив подяку Х.СОЛАНІ за високопрофесійне сприяння та підтримку, яку він надавав Україні на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомлялося, Х.СОЛАНА завершив свою роботу на посаді Верховного представника ЄС із зовнішньої політики у зв`язку з набуттям чинності Лісабонського договору.

Він передав свою посаду британській баронесі Кетрін ЕШТОН.

Відповідно до норм Лісабонського договору, її функції будуть значно розширені, вона ввійде до складу Єврокомісії й отримає посаду заступника її голови.

К.ЕШТОН отримає у своє розпорядження повноцінну європейську політичну службу, яка має право відкривати місії за кордоном. Чисельність європейської зовнішньополітичної служби складе до п`яти тисяч осіб.

Колишній міністр закордонних справ Іспанії Х.СОЛАНА очолював європейську дипломатію більше десяти років, прийшовши на цю посаду з посади генсека НАТО.