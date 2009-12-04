НАТО сьогодні запропонує ПДЧ Чорногорії
00:41, 04 грудня 2009Світ
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Прогнозує польський міністр
НАТО, скоріш за все, запропонує План дій щодо членства (ПДЧ) Чорногорії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.
«Чорногорія, скоріш за все, отримає ПДЧ», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі розпочалося засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.
В рамках засідання Ради вже пройшли засідання комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО, після чого міністри країн- членів Альянсу проведуть зустріч між собою у форматі вечері.
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