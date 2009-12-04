Зіткнулися два есмінці ВМС Японії

Два есмінці японських ВМС зіткнулися сьогодні під час навчань біля південного узбережжя острова Сікоку. Кораблі одержали серйозні пошкодження, включаючи пробоїни. Про це повідомило японське міністерство оборони.

Члени команд есмінців не постраждали. Обидва кораблі знаходяться на плаву і зберегли здатність рухатися. Есмінці брали участь у навчаннях із відпрацювання дій у боротьбі з піратами.

Газета.ру