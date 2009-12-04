Пасажири "Невського експреса" загинули через крісла, які відірвалися
Результати екпертизи
Причиною смерті більшості жертв підриву "Невського експреса" стали крісла, які відірвалися від підлоги, пише "Коммерсант".
Експерти встановили, що сам вибух не заподіяв пасажирам великої шкоди. Епіцентр його знаходився під локомотивом, а вагони зійшли з рейок в результаті екстреного гальмування, застосованого машиністом, згідно з інструкцією. Три вагони завалилися на бік, притулившись до укосу, а останній вагон відірвався від потяга, зніс три бетонні опори електропередачі і вдарився в укіс тамбуром.
В результаті сильного удару, крісла, на яких сиділи люди, відірвалися від підлоги і з`їхали в передню частину вагону. Саме у цьому завалі і загинула більшість пасажирів.
Заступник начальника Тверського обласного бюро судово-медичної експертизи з експертної роботи Олександр Романов, розповів, що "причинами смерті пасажирів були механічні травми, одержані від ударної дії, сильного здавлення тіл між тупими твердими предметами, а також тертя об них".
Як з`ясувалося, в "Невському експресі" стояли крісла німецького виробництва. Вони окремо вмонтовувалися у вагони Тверським вагонобудівним заводом, оскільки російські крісла менш комфортабельні. При цьому недоліком імпортних крісел є їх неміцність. У 2007 році в "Невському експресі" в потягу стояли російські крісла. Тоді всі вони встояли на місцях, і теракт обійшовся без жертв.
Катастрофа потяга "Невський експрес" на Жовтневій залізниці неподалік від міста Бологоє сталася увечері 27 листопада 2009 року. Ймовірно, причиною сходу з рейок хвостових вагонів потягу стало спрацювання бомби під залізничною колією. У результаті катастрофи загинули 26 осіб, більше 90 потрапили до лікарень з різними травмами.