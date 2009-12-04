«Варшавський снайпер» пояснив обстріл автобусів бажанням розважитись

Затриманий поліцією в четвер 31 річний житель Варшави зізнався в обстрілі автобуса у вівторок та добровільно попросив визначити йому покарання за це правопорушення.

Як повідомила УНІАН прес-секретар відділу поліції Прага Полуднє, де був затриманий чоловік, Йоанна ВЕНГЖИНЯК правоохоронці перевіряють його можливу причетність до обстрілу інших автобусів та трамваїв нещодавно у Варшаві.

Вона відзначила, що чоловік добровільно погодився на покарання у вигляді умовного ув’язнення на 1,5 року із випробувальним періодом 5 років, зауваживши, що остаточно щодо цього визначиться суд.

Чоловік також заплатить штраф, розмір якого не оприлюднюється.

За вчинений злочин підозрюваного, котрий пояснював обстріл автобуса бажанням розважитись, очікує 3-річне ув’язнення.

Столична поліція, котра після кількох випадків обстрілу міського транспорту створила спеціальну групу для розслідування цих інцидентів, буде продовжувати розслідувати справу, оскільки не виключено, що затриманий відповідальний лише за один із 9 випадків обстрілу, які мали місце у Варшаві.

За даними польських медіа, поліція затримала чоловіка після повідомлення його сусідів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня польські медіа повідомили про невідомого снайпера, котрий обстрілює міський транспорт із, найімовірніше, легкотравматичної зброї (пневматика чи гумові кулі).

У результаті обстрілів постраждав водій одного із трамваїв, якого поранило розбите скло. В інших випадках люди не постраждали.

Столичне видання Życiе Warszawy писало, що "варшавський снайпер" атакував по понеділках.