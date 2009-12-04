НАТО і Росія підпишуть три документи

НАТО і Росія планують підписати три документи для подальшої співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

За його словами, сторони, зокрема, планують підписати Доручення міністрів закордонних справ послам щодо проведення спільного аналізу безпекових загроз 21-го століття, документ щодо реформ, який стосуватиметься покращення ефективності роботи Ради Росія-НАТО, а також робочу програму на 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, у рамках засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, перше з часів війни у Грузії у серпні 2008 року.