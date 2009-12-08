7 країн-членів ЄС готові зменшити викиди СО2 в атмосферу на 30%

Польща вважає, що Європейський Союз не може брати на себе підвищені зобов’язання зі зменшення викидів СО2 в атмосферу на Копенгагенській конференції ООН щодо протидії кліматичним змінам без проведення детальної оцінки.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, про це заявив 7 грудня міністр з питань європейських справ Польщі Миколай ДОВГІЛЕВІЧ.

“Мета зменшити викиди більше ніж на 20% не може бути вирішена Євросоюзом лише на політичному рівні у Копенгагені, але має базуватися на оцінці наслідків, яка має бути представлена Єврокомісією Європейській Раді у березні”, - заявив міністр.

Він зазначив, що така оцінка має бути зроблена внаслідок мандату, наданого лідерами ЄС у грудні 2008 року Єврокомісії, щодо оцінки можливих наслідків для ЄС зниження викидів СО2 в атмосферу на 30%.

При цьому М.ДОВГІЛЕВІЧ висловив сподівання, що в такому випадку нова глобальна угода про зменшення викидів СО2 в атмосферу може бути укладена на наступній конференції ООН у Мехіко у грудні 2010 року.

Разом з тим, Велика Британія і Данія, що представляють групу з 7-ми країн-членів ЄС, до якої входять також Швеція, Франція, Фінляндія, Німеччина та Іспанія, вважають за можливе уже зараз заявити про готовність зменшення викидів СО2 в атмосферу на 30% порівняно з 1990 роком.

“Ми підтверджуємо, що ми пообіцяли і будемо готові йти до 30-відсоткового зниження”, - заявив міністр закордонних справ Данії Пер Штіг МУЛЛЄР.

Водночас, міністри Данії та Великої Британії зазначили, що ця готовність не означає, що ЄС братиме на себе такі зобов’язання в односторонньому порядку без відповідних амбіційних зобов’язань з боку інших найбільших економік світу.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Копенгагені розпочалася 15-та конференція сторін Рамкової конвенції ООН щодо кліматичних змін. Для участі у конференції прибули 15 тисяч делегатів зі 192 країн.