Тимошенко обіцяє не визнавати розділ Грузії
23:28, 10 грудня 2009Світ
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"Взагалі, це для нас святе питання"
Прем`єр Юлія Тимошенко заявила, що вона ніколи не визнає Абхазію та Південну Осетію.
Про це вона заявила в ефірі ТРК Україна.
"Ніколи ні я, ні моя політична команда, не визнаємо ці всі речі, які пішли на розділ території Грузії. Ми будемо визнавати тільки Грузію, як територіально цілісну державу", - цитує прем`єр-міністра Українська правда.
"Взагалі, це для нас святе питання, тому що і до України дуже неадекватне ставлення і постійно хтось зазіхає на наші території", - зазначила Тимошенко.
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