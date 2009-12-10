Тимошенко обіцяє не визнавати розділ Грузії

Прем`єр Юлія Тимошенко заявила, що вона ніколи не визнає Абхазію та Південну Осетію.

Про це вона заявила в ефірі ТРК Україна.

"Ніколи ні я, ні моя політична команда, не визнаємо ці всі речі, які пішли на розділ території Грузії. Ми будемо визнавати тільки Грузію, як територіально цілісну державу", - цитує прем`єр-міністра Українська правда.

"Взагалі, це для нас святе питання, тому що і до України дуже неадекватне ставлення і постійно хтось зазіхає на наші території", - зазначила Тимошенко.