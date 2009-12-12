Греція відмовилася від допомоги МВФ

Прем`єр-міністр Греції Георге Папандреу відкинув можливість звернення країни до Міжнародного валютного фонду по кредит, повідомляє Agence France-Presse. Грецький прем`єр раніше заявив, що держава не збирається оголошувати дефолт по своїх численних боргах.

Зовнішній державний борг Греції досягає 300 мільярдів євро, а вся заборгованість становить 113 відсотків ВВП. Поточного року дефіцит бюджету складе 12,7 відсотка ВВП.

8 грудня агентство Fitch ухвалило знизити довгострокові рейтинги Греції з "A-" до "BBB+" з "негативним" прогнозом. У свою чергу, Standard & Poor`s помістило рейтинг країни "А-" на перегляд також з "негативним" прогнозом, давши Греції 60 днів на виправлення становища.

Зниження рейтингів спровокувало чутки про можливий дефолт, який чекає Грецію в найближчому майбутньому. Ряд аналітиків передрікли необхідність допомоги Греції з боку ЄС і міжнародних інституцій, а також можливість виходу країни з єврозони.

Нині державні облігації Греції терміном погашення в 10 років мають прибутковість 5,47 відсотка - майже вдвічі більше, ніж аналогічні папери Німеччини.

Лента.ру