11 українських моряків зникли безвісти після аварії судна

Одинадцять українських моряків вважаються зниклими без вісти після катастрофи судна біля узбережжя Лівану, повідомив у суботу інтернет-сайт ізраїльської газети "Гаарец".

Поки вдалося врятувати одного моряка. Судно, за попередніми даними, турецьке, прямувало з Греції в ізраїльський порт Хайфа і минулої ночі потрапило в шторм приблизно за 50 миль (80 кілометрів) від ліванського берега.

В рятувальній операції задіяні ВМС і ВПС Ізраїлю, які надають допомогу кораблям зі складу контингенту Тимчасових сил ООН в Лівані.

За повідомленням турецького телеканалу NTV, суховантаж "Салла-2" затонув близько 2:00 ночі в суботу за 80 кілометрів від узбережжя Ізраїлю. Після надходження сигналу SOS з судна, відповідну інформацію було негайно передано кораблям НАТО, що перебували в Середземному морі.