Британські слідчі знають вбивцю Литвиненка в лице

Слідчі Скотланд-Ярду мають у своєму розпорядженні фотографію можливого вбивці екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, пише у суботу британська газета "Таймс".

Як стверджує видання, підозрюваний був знятий на камеру відеоспостереження в аеропорту Хітроу 1 листопада - в день, коли, ймовірно, отруїли Литвиненка.

Поліція вирішила не публікувати фотографію. Як повідомляє "Таймс", це "високий атлетичної статури темноволосий чоловік з яскраво вираженими рисами вихідця з Центральної Азії".

За даними газети, у британську столицю він прибув за підробним паспортом ЄС і, як передбачається, підсипав отруту в чай екс-офіцерові ФСБ в номері лондонського готелю.

Олександр Литвиненко - колишній офіцер ФСБ РФ, який втік в 2000 році до Великої Британії і одержав у жовтні 2006 року британський паспорт, помер 23 листопада в лікарні. Фахівці британського Агентства з охорони здоров`я виявили в його тілі сліди радіоактивного елементу полоній-210, які потім також були знайдені в місцях, які відвідував Литвиненко.

Справу розслідують антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду і Генпрокуратура РФ.

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