Чечня закрила всі дитячі будинки

Від учора в Чечні немає жодного дитячого будинку. Так вирішив прем’єр російської влади Чечні Рамзан Кадиров, який наказав закрити всі сиротинці на території республіки. Про це повідомляє Радіо Свобода. Наразі існує лише один розподільник для сиріт, яких ніхто не хоче забирати. Нинішня чеченська влада вважає, що існування дитячих будинків суперечить традиціям чеченського народу. Гасло Кадирова полягає в тому, що в чеченців ніколи не було навіть слова чи поняття «притулок». 20 років тому навіть для найдальших родичів було би дуже великим соромом не мати змогу виховати дитину.

Свого часу Кадиров сам намагався усиновити дитину. Але на той час йому не було 30 років, і тоді його мама усиновила 14-річного російського хлопця. Його назвали чеченським ім’ям Вісіт, що в перекладі означає «щоб залишився». І Кадиров зараз називає цього хлопця своїм братом. Зараз він вчиться в Москві, в Суворовському училищі.