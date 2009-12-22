Викрадачам кованого напису з Освенцима висунули звинувачення

Чотирьом з п`ятьох затриманих у справі про викрадання кованого напису "Arbeit Macht Frei" ("Робота робить вільним") з воріт колишнього концтабору в Освенцимі висунуті звинувачення в участі в організованій злочинній групі, розкраданні культурних цінностей та їх пошкодженні, повідомляє газета Wiadomosci. За польським законодавством, кожному з них загрожує до 10 років позбавлення волі.

На слід викрадачів поліції вдалося вийти завдяки інформації, одержаній відразу з кількох джерел. Представники поліції розповіли, що вкрадений напис був знайдений у лісі під Торунем. Розрізаний на три частини, він був загорнутий у брезент і присипаний сухим листям і снігом.

Усі затримані, яким від 20 до 39 років, були раніше судимі за різні злочини, серед яких крадіжка та завдвння тілесних ушкоджень. Усі вони безробітні.

За попередніми даними, жоден із затриманих не належить до неонацистських угруповань і не має фашистських поглядів. За даними Rzeczpospolita, мотивом викрадання стало отримання прибутку від подальшого перепродажу вивіски. Грунтуючись на висновках поліції, газета припускає, що викрадений експонат міг прикрасити зібрання колекціонера нацистської атрибутики.

Частина металевих воріт на в`їзді до музею Освенцима з написом "Arbeit Macht Frei" була вкрадена в ніч на 18 грудня. Адміністрації меморіального комплексу довелося встановити на ворота точну копію викраденого фрагмента. Проте вона планує повернути напис на місце до 65-ї річниці звільнення колишнього концтабору, яка відзначатиметься 27 січня. Щоб встигнути пошкоджений фрагмент вже віддали на криміналістичну експертизу, після якої він буде відразу переданий реставраторам.

Лента.ру