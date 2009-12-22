Росія й США продовжують торг щодо стратегічних озброєнь

Перенесення термінів підписання нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) обумовлено тим, що Росія й США продовжують торг із приводу пунктів майбутнього договору.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин Російської академії наук (ІСЕМВ РАН) Володимир ЄВСЄЄВ, коментуючи рішення Москви й Вашингтона зробити перерву до січня в переговорах щодо нового Договору про стратегічні наступальні озброєння.

За словами експерта, хоча сторони поки не можуть знайти прийнятного рішення, найбільш важкі питання сторонами вже пройдено.

Одним зі спірних питань він назвав обмін телеметричною інформацією. В.ЄВСЄЄВ пояснив, що США зараз не ведуть ні розробки, ні виробництва балістичних ракет і тому їм не треба закривати таку інформацію. А Росія дані роботи веде, тому не хотіла б передавати дані про це, зазначив він.

За словами В.ЄВСЄЄВА, серед інших причин затримки в підготовці документа – переговори стосовно того, чи будуть вводиться обмеження на базування російських рухомих ракетних комплектів «Тополь» і «Тополь-М», питання інспекції Воткінського заводу (єдиний завод, де виробляються ракети морського й наземного базування, і Москва не хотіла присутності там іноземних спостерігачів).

Експерт також не виключив особового чинника в переговорах.

«Частина російської та частина американської еліти налаштовані на конфронтацію, плюс бюрократія. Потрібно, щоб президенти ухвалили принципове рішення, куди рухатися», - сказав В.ЄВСЄЄВ.

Оцінюючи позицію Росії, експерт дійшов висновку, що зараз сторони ведуть певний торг. «Росія може пообіцяти відмовитися, приміром, від контролю за американськими атомними підводними човнами в обмін на певні поступки американської сторони», - сказав В.ЄВСЄЄВ, додавши, що «в реальності Росія й так їх не контролює».

Як повідомляв УНІАН, термін договору СНО-1, що діяв із 1994 року, закінчився 5 грудня 2009 року. Влітку 2009 року президенти США і Росії підписали рамкову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, що підтвердило наміри двох країн укласти новий договір замість СНО, що закінчувався. Підготовка нового договору про СНО проходила на переговорах у Женеві, роботу планувалося завершити до кінця 2010 року.

19 грудня делегації Росії та США взяли перерву до січня на переговорах щодо договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Попередній договір щодо СНО, термін дії якого закінчився 5 грудня, зобов`язував Москву і Вашингтон скоротити стратегічні ядерні сили з 10 тис. боєголовок у кожної із сторін до 6 тисяч.

Цього літа глави РФ і США доручили зафіксувати в новому договорі про СНО скорочення боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а граничні рівні для стратегічних носіїв - у межах 500-1100 одиниць.

У зв`язку із завершенням терміну дії СНО Росія й США в спільній заяві підтвердили 4 грудня гарантії безпеки Україні, Казахстану й Білорусі як неядерним країнам.