Тисячі антиглобалістів зібрались у Кенії

У Кенії розпочався Світовий соціальний форум - щорічна конференція опонентів економічної глобалізації.

Як повідомляє “5-й канал”, протягом п`яти днів тисячі активістів соціальних та екологічних рухів, лівих партій та альтернативних ЗМІ обговорюватимуть ситуацію у країнах Африки. Зокрема, боротьбу зі СНІДом та полегшення їх боргового тягара перед урядами західних країн, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

Форуми антиглобалістів відбуваються останні п`ять років паралельно з іншим зібранням - Світовим економічним форумом. Він проходить на швейцарському курорті Давос, і збирає провідних політиків та підприємців світу, які за зачиненими дверима окреслюють ключові тенденції світової політики на наступних рік. Цього року Світовий економічний форум відбудеться 24-28 січня.