Вибух на хімпідприємстві у Японії: є жертви
09:15, 24 грудня 2009Світ
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Уточнюється кількість потерпілих
У японському місті Осака стався вибух на хімічному підприємстві. Внаслідок вибуху четверо людей загинуло, ще кілька працівників підприємства дістали травми різного ступеня тяжкості, передає ІТАР-ТАСС.
Крім того, спостерігається витік шкідливих речовин, оскільки інцидент стався в цеху з виробництва фторовмісних сполук. В адміністрації заводу повідомили, що витік не несе загрози населенню.
Рятувальна операція триває. Масштаби збитків і точна кількість потерпілих поки що невідомі.
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