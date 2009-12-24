Вибух на хімпідприємстві у Японії: є жертви

У японському місті Осака стався вибух на хімічному підприємстві. Внаслідок вибуху четверо людей загинуло, ще кілька працівників підприємства дістали травми різного ступеня тяжкості, передає ІТАР-ТАСС.

Крім того, спостерігається витік шкідливих речовин, оскільки інцидент стався в цеху з виробництва фторовмісних сполук. В адміністрації заводу повідомили, що витік не несе загрози населенню.

Рятувальна операція триває. Масштаби збитків і точна кількість потерпілих поки що невідомі.