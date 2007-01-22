Іран заборонив інспекторам МАГАТЕ відвідувати свої ядерні об’єкти

Іранська влада ухвалила рішення заборонити доступ на свої ядерні об’єкти 38 інспекторам Міжнародного агентства з питань атомної енергії (МАГАТЕ).

Як передає РІА «Новости», про це заявив голова комісії з питань національної безпеки і зовнішньої політики меджлісу (парламенту) Ірану Алаеддін БОРУДЖЕРДІ (Allaeddin Boroudjerdi).

За його словами, цей список було складено спеціальною комісією, і до нього включено 38 інспекторів, яким “не дозволено приїжджати до Ірану". Про це рішення Тегеран вже сповістив МАГАТЕ, відзначив А.БОРУДЖЕРДІ.

Спеціальну комісію було створено після того, як Рада Безпеки ООН 23 грудня одноголосно ухвалила резолюцію щодо Ірану. Документ передбачає санкції проти військових ядерних програм, але не забороняє поїздок чиновників і зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Санкції розповсюджуються на діяльність, пов`язану із збагаченням урану, хімічним репроцесингом, проектами, в основі яких лежить важка вода, і виробництвом засобів доставки ядерної зброї.