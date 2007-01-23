Грузія готова почати мирні переговори з Абхазією

Грузинська влада у понеділок завірила ООН, що готова почати мирні переговори з Абхазією. Про це заявила заступник голови МВС Грузії Катерина Згуладзе на зустрічі, організованій у штаб-квартирі ООН грузинською делегацією напередодні розгляду грузино-абхазської проблеми на засіданні Ради Безпеки 24 січня. Як відомо, в січні у Раді Безпеки головує Росія. Саме російський проект резолюції по Грузії Радбез ООН ухвалив восени. Грузію закликали вивести війська з верхньої частини Кодорської ущелини і утриматися від "войовничої риторики і провокаційних дій", повідомляє newsruз посиланням на РІА новини.

"Ми готові почати переговори з Абхазією без будь-яких попередніх умов з нашого боку", - сказала Згуладзе. Вона додала, що Грузія налаштована конструктивно і хоче завірити як Абхазію, так і міжнародне співтовариство в тому, що з грузинського боку не виходитиме жодної військової загрози.