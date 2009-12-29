Польща проводить декларативно проукраїнську політику

Польський уряд веде ілюзорну східну політику й не підтримує належним чином інтеграцію свого найбільшого безпосереднього сусіда – Україну - до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив глава делегації Європейського парламенту у справах України Павел КОВАЛЬ.

„Як на мене, уряд веде ілюзорну закордонну східну політику. Зокрема, ми занедбуємо, Україну та її старання вступити до ЄС”, - сказав він у понеділок в ефірі радіостанції TOK FM.

П.КОВАЛЬ, котрий працював віце-міністром закордонних справ в уряді нині опозиційної партії „Право і справедливість”, заявив, що декларована сприятлива українській євроінтеграції політика польського уряду „не перекладається на конкретні справи”.

„Нам треба задуматися, який польський інтерес – аби ми не виявилися останньою країною на Сході. Мусимо сприяти Україні, а тут уряд є малодинамічний”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Нинішній уряд сформовано ліберальною партією "Громадянська платформа", яка серед гасел на парламентських виборах восени 2007 року проголошувала необхідність поліпшення відносин з Росією.

Водночас партія декларувала підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Правоцентристська "Право і справедливість", котра керувала Польщею з 2005 по 2007 рік, в міжнародній політиці вела більш агресивну антиросійську риторику й - на думку деяких оглядачів - активніше намагалась залучити Україну до ЄС.