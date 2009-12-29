У Росії запроваджено домашній арешт

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав закон про запровадження в Росії нового виду покарання - домашнього арешту. Про це йдеться на сайті Кремля.

Раніше законопроект, що передбачає запровадження домашнього арешту, було затверджено Держдумою РФ й схвалено в Раді Федерації. Закон набуде чинності 10 січня 2010 року, передає Лента.ру.

Згідно із законом, домашній арешт терміном від двох місяців до чотирьох років застосовуватиметься як основний вид покарання для засуджених, які скоїли злочини невеликого ступеня тяжкості. В разі тяжких або особливо тяжких злочинів домашній арешт може бути лише додатковим покаранням.

За умовами домашнього арешту, засуджені повинні будуть дотримуватися заборони на вихід із дому в певний час доби, не зможуть змінити місце проживання та виїхати з міста без дозволу. Також закон зобов`язує засуджених або влаштуватися на роботу, або продовжувати навчання й регулярно з’являтися в органи внутрішніх справ для реєстрації.

Домашній арешт може застосовуватися й до неповнолітніх. Раніше положення про такий вид покарання існувало в Кримінально-процесуальному кодексі РФ, проте на практиці не застосовувалося.