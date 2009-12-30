У Франції - надлишок шампанського: дорогі бренди маскують під дешеві напої

У Франції через кризу різко впали ціни на шампанське.

Великі мережі французьких супермаркетів нині ведуть справжні цінові війни. На вході до магазинів висять написи: «Шампанське за акційною ціною», повідомляє «Німецька хвиля».

Таким дешевим шампанське у Франції не було вже давно. На пляшках у вітринах наліплені наклейки «знижка до 30%». Пляшки, які коштують по 13 євро, нині можна купити за 10. Деякі сорти нещодавно можна було придбати навіть за 8,5 євро, зазначив керівник з продажу великої мережі супермаркетів Leclerc Себастьєн РОБЕРТ.

Світова економічна криза дуже вдарила по виробниках шампанських вин у Франції. Обсяги експорту значно скоротилися - на деяких ринках навіть до 60%. Особливо впав попит на цей шляхетний французький напій у США та Великій Британії, також обсяги продажу шампанського значно зменшилися в Росії, повідомив французький Комітет зі збуту шампанського (CIVC). Загальне скорочення експорту за 2009 рік становитиме до 15%, прогнозує об`єднання виробників шампанського.

Як повідомив речник CIVC Даніель ЛОРСОН, через різке скорочення попиту великі імпортери накопичили в себе значні обсяги вина. Тож імпортери зменшують замовлення, внаслідок чого у виробників теж накопичується надлишок непроданого шампанського. Нині у французьких виробників шампанського у підвалах зберігається понад мільярд пляшок.

У зв’язку з цим власники престижних брендів шампанського вдалися до небачених кроків. У пляшках під невідомими марками вони продають у торговельних мережах за низькими цінами свій шляхетний напій. Таким чином і шампанське продається, і престижна марка не заплямовує свій імідж низькими цінами.

«Виноробам потрібні гроші, аби забезпечити собі наступний врожай», - зауважив С.РОБЕРТ.

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