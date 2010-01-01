Як росіянам радять «рятуватися» від похмілля після зустрічі Нового року

Росіянам, які прокинулися після новорічного гуляння з "чавунною" головою, головний нарколог Мінздравсоцразвітія РФ Євгеній Брюн радить "рятуватися" кислими напоями і наваристим бульйоном. Він упевнений, що у жодному випадку не варто наступного дня похмелятися, "як би вам не було погано". За словами нарколога, похмілля буває тільки у 2% населення земної кулі - у тих, хто входить до числа хронічних алкоголіків. Це ті громадяни, рука яких вранці тягнеться до стопки, щоб зняти неприємні відчуття. У решти же просто відбувається інтоксикація організму після бурхливого гуляння. Неприємних симптомів допоможе позбавитися будь-який кислий напій: слабкий чай з лимоном, морс, кефір, а також міцний наваристий бульйон, який містить низькомолекулярні білки. Лікар пояснив, що такі бульйони тягнуть на себе різні шлаки і є своєрідною "протиотрутою". "Кажуть, краще за все капустяний розсіл, але я сам не пробував, не знаю", - зауважив Брюн.

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