У Таджикистані стався землетрус

Перший землетрус в новому, 2010 році стався на території Таджикистану сьогодні вранці, його магнітуда становила 5,1 бала.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на чергового столичної сейсмостанції, епіцентр підземного поштовху був зафіксований за 230 кілометрів на південний схід від столиці республіки Душанбе, в горах Паміру.

У Душанбе сила поштовху становила 2 бали за 12-бальною шкалою. Даних про жертви і руйнування не надходило.