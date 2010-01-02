У Таджикистані стався землетрус
10:17, 02 січня 2010Світ
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Магнітуда - 5,1 бала
Перший землетрус в новому, 2010 році стався на території Таджикистану сьогодні вранці, його магнітуда становила 5,1 бала.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на чергового столичної сейсмостанції, епіцентр підземного поштовху був зафіксований за 230 кілометрів на південний схід від столиці республіки Душанбе, в горах Паміру.
У Душанбе сила поштовху становила 2 бали за 12-бальною шкалою. Даних про жертви і руйнування не надходило.
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