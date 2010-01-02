Почалося виверження найактивнішого вулкана Африки

Жителі сіл, розташованих біля міста Гома на сході Демократичної республіки Конго, залишають свої оселі через початок виверження вулкана Ньямлагіра.

Вулкан знаходиться на території природного парку Вірунга, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Співробітники парку заявляють, що популяція гірських горил знаходиться у безпеці, чого не можна сказати про окремі особини шимпанзе, слонів і биків.

Ньямлагіра вважається найактивнішим вулканом Африки. Загалом із 1882 року зафіксовано більш як 35 вивержень.