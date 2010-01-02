Почалося виверження найактивнішого вулкана Африки
16:59, 02 січня 2010Світ
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У небезпеці тварини
Жителі сіл, розташованих біля міста Гома на сході Демократичної республіки Конго, залишають свої оселі через початок виверження вулкана Ньямлагіра.
Вулкан знаходиться на території природного парку Вірунга, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Співробітники парку заявляють, що популяція гірських горил знаходиться у безпеці, чого не можна сказати про окремі особини шимпанзе, слонів і биків.
Ньямлагіра вважається найактивнішим вулканом Африки. Загалом із 1882 року зафіксовано більш як 35 вивержень.
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