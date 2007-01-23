Азаров вирушив у Сінгапур і Бруней

Сьогодні офіційна українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ відбула з візитом до Республіки Сінгапур та Султанату Бруней.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України, візит відбувається на запрошення заступника Прем’єр-міністра, Координуючого міністра з питань національної безпеки та Міністра юстиції Республіки Сінгапур пана Ш.Джайакумара.

У ході переговорів буде обговорено напрямки та перспективи розвитку українсько-сінгапурського торгівельно-економічного й інвестиційного співробітництва та підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.

Програмою візиту передбачено зустріч з Прем’єр-міністром, міністром фінансів РС Лі Сьєн Лунгом, заступником Прем’єр-міністра, Координуючим міністром з питань національної безпеки та Міністром юстиції Ш.Джайакумаром, заступником Центробанку Онг Чонгом Те, керівництвом Інвестиційної корпорації Уряду Сінгапуру та Державної компанії “International Enterprise Singapore”.

Планується зустріч Миколи Азарова із Султаном Брунею Даруссаламу Х.Х. Болкіяхом.

Візит до Султанату Бруней покликаний налагодити двосторонній діалог з цією державою, яка має значний інвестиційний потенціал, відзначається в повідомленні.