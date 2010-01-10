Журнал Forbes склав десятку найкращих і найгірших професій на американському ринку праці в 2010 році.

Як передає Газета.Ru, до списку найкращих професій увійшли, на думку видання, актуарій (фахівець з оцінки фінансових ризиків), фахівець, який займається підрахунком збитку і компенсацій для страхових і соціальних компаній, інженер програмного забезпечення, аналітик комп`ютерних систем, біолог, історик, математик, бухгалтер, помічник стоматолога, статистик, помічник адвоката.

До списку найгірших професій увійшли різноробочий в нафтовидобувній промисловості, фермер, лісоруб, зварювальник, будівельник, металург, листоноша і таксист.