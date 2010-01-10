Морська піхота США одержала нові касетні боєголовки

Морська піхота США прийняла на озброєння нові касетні боєголовки із стрілоподібними вражаючими елементами, які можуть бути встановлені на стандартні ракети калібру 70 міліметрів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на DefPro.

США вперше з часів війни у В`єтнамі оновили касетні боєголовки. Нова зброя використовуватиметься на вертольотах AH-1W SuperCobra і UH-1N Twin Huey в Афганістані.

Нові касетні боєголовки 149 mod 0 відрізняються від старих великим розміром дротиків і підходять для установки на поширені ракети, здатні запускатися з установок калібру 70 міліметрів. Вони призначені для враження живої сили противника і легкої бронетехніки. Кожен дротик боєголовки 149 mod 0 відповідає за розмірами кулі калібру 5,56 міліметра.

Оновлена зброя, на відміну від звичайних вибухових ракетних боєголовок, здатна вражати супротивника на більшій площі. Крім того, 149 mod 0 можуть використовуватися й на місцевості з великим покривом рослинності, яка не становить істотної перешкоди для нових дротиків.

На відміну від касетних бомб, кожен елемент нової боєголовки не вибухає і використовує для враження тільки кінетичну енергію.

Міжнародні правозахисні організації вважають касетні боєприпаси негуманною зброєю і добиваються повної їх заборони. У травні 2008 року був укладений Договір про касетні боєприпаси, що забороняє їх застосування. Документ підписали 11 країн, проте великі держави - Росія, США і Китай - відмовилися приєднуватися до договору. Угоду також не підписали Індія, Пакистан і Ізраїль.