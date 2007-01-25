США погрожують увести санкції проти Росії

США мають намір вжити необхідні заходи як реакцію на продаж Росією зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор М-1" Ірану, заявив на регулярному брифінгу для журналістів офіційний представник американського Держдепартаменту Шон МАККОРМАК.

Як передає lenta.ru, відповідаючи на питання одного з журналістів про те, що постачання російських зенітно-ракетних комплексів Ірану сприяє посиленню іранської системи ПРО, Ш.Маккормак відзначив, що США ще до реалізації постачань чітко позначили свою негативну позицію з цього питання і підняли це питання перед Росією. "Ми ясно виклали наше бачення проблеми. Ми підняли питання про те, чи є даний момент, враховуючи обставини, відповідним для подібної операції", - заявив американський дипломат.

Крім того, держдепартамент США поставив під сумнів законність постачань російських систем ППО до Ірану. Ш.Маккормак додав, що "є ряд законодавчих актів, які мають примусити світову спільноту переглянути продаж російської системи ППО Тегерану". Представник Держдепу уточнив, що йдеться про закони США у сфері торгівлі озброєннями з Іраном, проте не уточнив, яким чином передбачається "переглянути" постачання.

Як повідомлялося, 16 січня ц.р. міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ повідомив журналістам, що Росія поставила до Ірану комплекси протиповітряної оборони (ППО) "Тор-М1". За його словами, така військово-технічна співпраця не порушує міжнародних домовленостей. Комплекс "Тор-М1" належить до оборонних озброєнь, відзначив глава Міноборони РФ.

Крім того, російська сторона стверджувала, що постачання Ірану ЗРК "Тор-М1" не вплине на зміну балансу сил в регіоні, оскільки даний комплекс є засобом ППО середнього радіусу дії і не призначений для завдання удару по поверхні землі.

Проте держдепартамент США виразив "розчарування" у зв`язку з цими постачаннями. "Всі країни - члени ООН мають зобов`язання не підтримувати міжнародний тероризм, а насправді боротися з ним", - заявив, коментуючи це питання, представник держдепартаменту Тому КЕЙСИ.