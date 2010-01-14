Литвин: Україна має стати регіональним лідером

Одним з найголовніших завдань нового Президента має стати недопущення того, щоб Україна мала лише формальний суверенітет.

Про це заявив в інтерв’ю газеті «Голос України» голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента Володимир ЛИТВИН .

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, він наголосив, що «ми повинні припинити розлогі розмови про незалежність”. За його словами, “треба дати для початку визначення, що таке незалежність у цьому складному світі, який глобалізується».

В.ЛИТВИН підкреслив, що “на планеті з’явився ряд центрів впливу, центрів сили”. “Сьогодні глобальні гравці прагнуть знайти між собою компроміс, спільну позицію вирішення, на їхній погляд, чутливих проблем, як то недопущення розповсюдження ядерної зброї”, - наголосив голова ВР.

При цьому він додав, що певні центри впливу прагнутимуть втягнути у свою орбіту держави і навіть регіони. “Така загроза є для України з огляду на становище, яке вона займає. Зокрема, як транзитна держава. І ми повинні не потрапити під будь-який вплив», - вважає В.ЛИТВИН.

На його думку, в силу різних обставин Україна не може претендувати на роль глобального світового гравця, але регіональним лідером з усталеною економічною, політичною і соціальною системами вона може і повинна бути. «На превеликий жаль, я не бачу навіть постановки в такому розрізі питання і тим більше бажання їх обговорювати”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, діє принцип: “День минув - і слава Богу. Капітал свій приростили (я маю на увазі особистий) - і слава Богу”. Він зазначив, що багатьох політиків “ніщо тут не тримає”. “Але ж такі політики претендують на роль поводирів нації - ось у чому проблема”, - додав В.ЛИТВИН. На його переконання, Україна не може “управлятися компрадорською буржуазією, офшорною аристократією».