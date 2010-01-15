Жителі Гаїті блокують дороги тілами жертв стихії, протестуючи проти затримки допомоги. За свідченнями фотографа журналу Time Шоля Шварца, щонайменше дві дорожні загороди з трупів і каменів було споруджено в діловій частині Порт-о-Пренсу. Люди обурені і розлючені, повідомляє агентство Рейтер.

Раніше західні агентства з посиланням на президента Гаїті повідомили, що близько 7 тисяч жертв землетрусу поховано в загальній могилі. За різними даними кількість жертв може досягати десятки тисяч осіб.

Эхо Москвы