З Гаїті евакуйовано 17 громадян України

З острова Гаїті, де стався потужний землетрус, евакуйовано 17 громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Вони були перевезені з м. Порт-о-Пренс (Гаїті) до м. Нассау (Багамські острови) літаком, задіяним для доставки до Республіки Гаїті ісландської пошуково-рятувальної групи, що прибула для ліквідації наслідків землетрусу.

У зв’язку з цим міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО надіслав міністру закордонних справ Республіки Ісландія Оссуру СКАРФЕДІНССОНУ лист подяки за допомогу громадянам України.

П.ПОРОШЕНКО також доручив Посольству України в США проконтролювати подальше повернення наших співвітчизників на Батьківщину та, в разі необхідності, надати їм всебічне сприяння і допомогу.

Також МЗС у взаємодії з міжнародними партнерами продовжує роботу з опрацювання механізмів доставки з України до Гаїті мобільного госпіталю для надання медичної допомоги постраждалим від землетрусу.

Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Гаїті 12 січня сталися два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9. Зруйновано багато будівель, зокрема президентський палац, будівлі штаб-квартири миротворчої місії ООН, парламенту, податкової служби, в`язницю, школи та лікарні.

За різними оцінками, може йтися про десятки або сотні тисяч жертв.