Рекордний викуп призвів до війни між піратськими кланами в Сомалі

Конфлікт між піратами з приводу розподілу рекордного викупу, одержаного ними за звільнення грецького супертанкера "Маран Сентаурус", переріс у збройне протистояння між кланами бандитів. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Очевидці, які живуть в селі Харадхере, відомому лігві піратів на узбережжі Сомалі, в порту якого утримувався захоплений танкер, розповіли, що впродовж усього дня протиборчі угрупування вели запеклий бій, намагаючись вирішити питання про розподіл заплачених за танкер грошей. За словами місцевих жителів, життя в селі повністю паралізоване, чути кулеметні постріли, на вулицях лежать тіла убитих піратів.

"Маран Сентаурус" з 275 тисячами тонн нафти на борту потрапив до рук піратів в листопаді 2009 року. Супертанкер, який перевозив нафту на 150 мільйонів доларів, захопили дев`ять озброєних піратів на двох моторних човнах.

17 січня 2010 року стало відомо про те, що пірати одержали за танкер найбільший в своїй історії викуп - близько семи мільйонів доларів. Коли гроші були скинуті на борт утримуваного піратами судна, між бандитами розгорілася суперечка про поділ здобичі, яка потім перейшло в перестрілку. Через це, як повідомлялося, танкер був звільнений тільки через добу після отримання піратами грошей.