Прес-служба Лукашенка обіцяє розібратися з ”провокаторами”

Керівник прес-служби президента Білорусії Павло Легкий спростував інформацію про те, що Олександр Лукашенко нібито анулював білорусько-російські домовленості у сфері транзиту нафти, повідомляє Лента.ру.

За словами Легкого, білоруська влада розцінює появу такої інформації як "чистої води провокацію" і мають намір найближчим часом розібратися в обставинах цього інциденту. "Поза всяким сумнівом, метою появи цієї дезінформації є спроба дестабілізувати відносини між Білоруссю і Росією", - зазначив глава прес-служби Лукашенка.

Повідомлення про анулювання президентом Білорусі досягнутих з Москвою домовленостей про транзит нафти надійшло в неділю каналами ІТАР-ТАРС і як і раніше доступно на інтернет-сайті агентства. За даними кореспондента ІТАР-ТАРС, Лукашенко запропонував перерахувати всі платежі, оподаткувавши російські компанії додатковим митом.

Нагадаємо, що на початку січня білоруська влада ввела мито на транзит через територію республіки російської нафти. Проте Росія відмовилася його платити. Після того, як стало відомо про відбирання Мінськом російського палива в рахунок погашення нового мита, Москва припинила прокачування сировини по білоруській ділянці трубопроводу.

У підсумку постачання нафти в ряд європейських держав були припинені з 8 січня. Після підписання 12 січня російсько-білоруської угоди постачання нафти до Європи поновилися в повному об`ємі.

23 січня Лукашенко заявив, що зажадає від Москви грошей за оренду землі під нафтогонами на території республіки.