Суд в Конго виправдав 7 українців – членів екіпажу Island of Luck

Сьогодні суд міста Кіншаси (Демократична Республіка Конго) виправдав 7 українських громадян та одного громадянина Росії – членів екіпажу судна Island of Luck, які були затримані властями цієї країни 22 жовтня минулого року за звинуваченнями у скоєнні злочину проти конголезьких громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в суботу міністр закордонних прав України Петро ПОРОШЕНКО.

“Ми сьогодні с приємністю можемо повідомити, що півтори години тому за присутності українського посла суд прийняв надзвичайне рішення - 7 українських громадян і один росіянин були повністю виправдані”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, сьогодні вони будуть звільнені з в’язниці. Міністр повідомив, що найближчим часом до в’язниці прибуде автобус Посольства Росії в Конго, який відвезе моряків до російського дипломатичного представництва, де вони перебуватимуть до відльоту. П.ПОРОШЕНКО нагадав, що Україна не має свого посольства у ДРК.

Міністр повідомив, що завтра українські моряки будуть відправлені з Конго до Парижа.

Їх супроводжуватиме до посадки на літак посол України в Габоні, який наразі опікується українськими моряками.

П. ПОРОШЕНКО наголосив, що у понеділок, об 11:40 українські моряки мають прибути на батьківщину.

Міністр також зазначив, що він спілкувався з капітаном судна, який повідомив, що жодних проблем зі здоров’ям у моряків немає. За його інформацією, морякам було надано можливість переговорити зі своїми родичами.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що українські дипломати проводили наполегливу роботу і вживали зусиль для звільнення моряків.

“Ми з самого початку були впевнені в невинності наших громадян, хоча деякі радники і в середині країни, і за кордоном, радили бути обережнішими”, - додав він.

П.ПОРОШЕНКО нагадав, що за його дорученням 12-16 січня в Конго перебувала українська делегація на чолі з заступником міністра МЗС Олександром ГОРІНИМ, яка провела переговори з конголезькими властями щодо звільнення українських моряків.