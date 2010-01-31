Каддафі: проблему контрабанди треба вирішувати за участю контрабандистів
"Ми всі знаємо цих людей поіменно"
Лідер лівійської революції Муамар Каддафі запропонував Загальному народному конгресу (парламенту країни) вирішити проблему контрабанди за прямої участі самих контрабандистів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на міжарабську газету "Аш-Шарк аль-Аусат".
Каддафі доручив парламентові провести спеціальне засідання з проблеми контрабанди, яка перетворилася для держави в останні роки на серйозну загрозу, і запросити на нього представників контрабандистів.
"Ми всі знаємо цих людей поіменно, знаємо, де вони живуть, можемо знайти, якщо не їх самих, то їх родичів. Хай прийдуть, розкажуть про свій "бізнес", - сказав лівійський лідер.
Він також пообіцяв, що якщо контрабандисти зможуть переконати парламентаріїв у корисності своєї діяльності для держави, "парламент офіційно оголосить контрабанду законним бізнесом в Лівії".
Останні роки масштаби контрабандної діяльності на кордонах Лівії почали загрожувати безпеці держави. За даними лівійських спецслужб, контрабандисти активно купують лояльність прикордонників, які, за винагороду, з легкістю закривають очі будь-які ввезені і вивезені нелегальним шляхом предмети і товари.