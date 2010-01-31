Каддафі: проблему контрабанди треба вирішувати за участю контрабандистів

Лідер лівійської революції Муамар Каддафі запропонував Загальному народному конгресу (парламенту країни) вирішити проблему контрабанди за прямої участі самих контрабандистів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на міжарабську газету "Аш-Шарк аль-Аусат".

Каддафі доручив парламентові провести спеціальне засідання з проблеми контрабанди, яка перетворилася для держави в останні роки на серйозну загрозу, і запросити на нього представників контрабандистів.

"Ми всі знаємо цих людей поіменно, знаємо, де вони живуть, можемо знайти, якщо не їх самих, то їх родичів. Хай прийдуть, розкажуть про свій "бізнес", - сказав лівійський лідер.

Він також пообіцяв, що якщо контрабандисти зможуть переконати парламентаріїв у корисності своєї діяльності для держави, "парламент офіційно оголосить контрабанду законним бізнесом в Лівії".

Останні роки масштаби контрабандної діяльності на кордонах Лівії почали загрожувати безпеці держави. За даними лівійських спецслужб, контрабандисти активно купують лояльність прикордонників, які, за винагороду, з легкістю закривають очі будь-які ввезені і вивезені нелегальним шляхом предмети і товари.