В аеропорту Токіо здійснив екстрену посадку Боїнг

У Токійському міжнародному аеропорту здійснив екстрену посадку літак японських авіаліній All Nippon Airways.

Екіпаж пасажирського літака Boeing 767-300, що прямував з Токіо в китайське місто Сяминь, прийняв рішення повернутися і приземлитися в токійському аеропорту після виявлення займання в одному з двигунів літака. Пожежу було виявлено через 30 хвилин після зльоту, заявив представник All Nippon Airways. За заявами представників адміністрації аеропорту, ніхто з пасажирів авіалайнера не постраждав. У зв`язку з екстреною посадкою аеробуса, на 20 хвилин була закрита посадкова смуга.

Почато розслідування причин займання, передає (с) Reuters.

Останнє велике ЧП з Boeing відбулося 1 січня 2006р., коли літак індонезійської авіакомпанії пропав з екранів радарів. На борту лайнера знаходилися 102 пасажири, зокрема 11 дітей і 6 членів екіпажа. Всі вони загинули.

РБК