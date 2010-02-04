У Британії хочуть підвищити ефективність армії
00:43, 04 лютого 2010Світ
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З погляду "ціна - якість"
У Британії почалося обговорення майбутньої ролі та розмірів Збройних сил, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Уряд, який зазнає серйозного фінансового тиску і стоїть перед новими стратегічними завданнями, пропонує зробити армію, авіацію і флот більш пристосованими до змін ситуації.
Влада вважає, що ефективність британської армії та військових можна було б помітно підвищити, за рахунок тіснішої співпраці з союзниками по НАТО, такими як Франція.
Названо також і нові потенційні загрози для збройних сил, такі як кібератаки.
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