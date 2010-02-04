У Британії хочуть підвищити ефективність армії

У Британії почалося обговорення майбутньої ролі та розмірів Збройних сил, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Уряд, який зазнає серйозного фінансового тиску і стоїть перед новими стратегічними завданнями, пропонує зробити армію, авіацію і флот більш пристосованими до змін ситуації.

Влада вважає, що ефективність британської армії та військових можна було б помітно підвищити, за рахунок тіснішої співпраці з союзниками по НАТО, такими як Франція.

Названо також і нові потенційні загрози для збройних сил, такі як кібератаки.