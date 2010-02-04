Мінфін США інвестує близько 1 млрд дол. у малі банки

Представники Міністерства фінансів США завили, що відомство планує інвестувати близько 1 млрд дол. в малі банки, які ведуть свою діяльність у бідних районах країни, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Всього кредити будуть виділені 210 банкам. Кошти будуть узяті з термінового фонду допомоги банкам при загрозі банкрутства, розмір якого становить 700 млрд дол. Малі банки платитимуть 2% по кредитах.

Нагадаємо, більші фінансові організації, які одержали гроші держави за програмою допомоги проблемним активам TARP, повинні платити 5%.

Інвестиції одержать кредитні організації, 60% діяльності яких здійснюється в бідних районах країни.