Білорусі байдуже, хто буде Президентом України

Білорусь готова розвивати вигідні відносини з Україною за будь-якого результату президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми спокійно сприймаємо виборчий процес і міжпартійні відносини. Є український народ, є український виборець. Білорусь у цьому не бере участі. Хто буде обраний – ми будуватимемо відносини на основі поваги й добросусідства», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

Білоруський дипломат також повідомив, що проводив зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 14 січня, перед першим туром голосування.

«Через два дні будуть вибори, 8 лютого вже буде відомий результат, ми і з тим будемо співпрацювати», - підкреслив В.ВЕЛИЧКО.