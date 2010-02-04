У Росії зростає негативне ставлення до України

Істотною проблемою налагодження українсько-російських відносин є те, що у російського населення і російських еліт зростає негативне ставлення до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Москві заявив президент фонду «Петербурзька політика» Михайло ВИНОГРАДОВ.

«Ми бачимо, що негатив по відношенню до України, який є в російській громадській думці і у російських еліт, зростає. Ми бачимо, і бувають тижні, коли складається відчуття, що країни готуються до війни, судячи з медіависвітлення (російськими ЗМІ - УНІАН) ситуації в Україні», - сказав М.ВИНОГРАДОВ.

За його оцінкою, будь-які дії в Україні спочатку розглядаються як шпилька у бік Росії, навіть якщо вони такого змісту не мають.

«Думаю, що бар`єрів для налагодження українсько-російських відносин у російській громадській думці і у російської політичної еліти, яка, як і раніше, часто сприймає Україну як «недодержаву», багато. І ці бар`єри будуть не меншою перешкодою», - вважає експерт.

У той же час М.ВИНОГРАДОВ зазначив, що принципового значення для Росії, хто стане Президентом України, немає. Він пояснив це тим, що у Росії «немає серйозних політичних важелів дії на майбутнього Президента України або, принаймні, вони не налагоджені».