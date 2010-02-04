Україна і Білорусь розпочнуть демаркацію

Україна і Білорусь приступлять до демаркаційних робіт на кордоні відразу після ратифікації в білоруському парламенті Договору про державний кордон, підписаного в 1998 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У нас 2 квітня розпочинається сесія (парламенту), Договір уже внесено на ратифікацію, він обговорений у комітеті і буде швидко ратифікований», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

Дипломат зазначив, що між Білоруссю і Україною не існує взаємних територіальних претензій, тому особливих складнощів при проведенні демаркації білорусько-української ділянки кордону не прогнозується.

В.ВЕЛИЧКО також припустив, що демаркація кордону між Білоруссю і Україною може здійснюватися в рамках ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство».