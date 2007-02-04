Британія дозволила російським слідчим допитати Березовського

Глава британського МВС Джон Рейд підписав документ, що дозволяє російським слідчим допитувати Бориса Березовського, пише в неділю британська газета The Observer.

Джерело газети в Москві підтвердило, що двом країнам вдалося подолати розбіжності, що раніше не дозволяли представникам Генеральної прокуратури Росії приступити до ведення слідчих дій на території Великобританії.

Таким чином, британська сторона погодилася на візит російських слідчих, ведучих розслідування справи про вбивство Олександра Литвиненка, до Великобританії. Раніше слідчі Скотланд-Ярду їздили до Москви, де допитували свідків у цій справі, Андрія Лугового, Дмитра Ковтуна і Вячеслава Соколенка.

Нагадаємо, що раніше Генеральна прокуратура направила до Великобританії запит, в якому просила британських слідчих допитати близько 100 свідків у цій справі, зокрема Бориса Березовського і Ахмеда Закаєва. Незабаром після появи перших відомостей про можливий приїзд російських слідчих до Лондона, Березовській заявив, що згоден на участь в допитах, але тільки за умови забезпечення його безпеки, зокрема, гарантій захисту від вогнепальної зброї і отруйних речовин.

За словами прес-секретаря Березовського, його шеф згоден на цю зустріч, лише б росіян перед нею ретельно обшукали.

Лента.ру